В Вене вандалы осквернили советское воинское захоронение

ВЕНА, 8 мая — РИА Новости. На Центральном кладбище в Вене вандалы повредили надгробия могил советских солдат, сообщила российская дипмиссия.
Оскверненное советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены
Подчеркивается, что подобные преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент.
"Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы", — добавили дипломаты.
Австрийские власти пообещали тщательно расследовать преступление и привести захоронения в надлежащий вид в ближайшее время.