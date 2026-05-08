19:54 08.05.2026 (обновлено: 20:48 08.05.2026)
В Вене вандалы осквернили советское воинское захоронение

Оскверненное советское воинское захоронение на Центральном кладбище Вены - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
ВЕНА, 8 мая — РИА Новости. На Центральном кладбище в Вене вандалы повредили надгробия могил советских солдат, сообщила российская дипмиссия.
"Посольство России в Австрии с возмущением восприняло информацию об очередном осквернении советского воинского захоронения. <...> В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма", — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что подобные преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент.
"Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы", — добавили дипломаты.

Австрийские власти пообещали тщательно расследовать преступление и привести захоронения в надлежащий вид в ближайшее время.
