В США военные в 2025 году гонялись за НЛО, который разделился на две части

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. В рамках масштабной публикации материалов Пентагона об НЛО стал известен случай преследования сверхскоростного неопознанного объекта в конце 2025 года, который на глазах у военных США разделился на две части и ушел от погони, следует из показаний свидетеля, изученных РИА Новости.

Пентагон в пятницу опубликовал десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента США Дональда Трампа представить информацию американского министерства войны о внеземной жизни и НЛО.

Согласно одному из документов, в конце прошлого года высокопоставленные сотрудники разведки США и федеральные агенты задействовали вертолеты и системы FLIR (тепловизионные камеры высокого разрешения) для поиска аномалий в горном массиве, координаты которого не раскрываются. В ходе операции был обнаружен "раскаленный" шар, совершавший маневры, недоступные земной технике.

"Пост наблюдения подтвердил визуальный контакт и передал, что зафиксировал через FLIR шар, описанный как "раскаленный", который завис на уровне земли, прежде чем начать движение. Пост сообщил, что шар направился на восток, затем на юг на высокой скорости, после чего разделился на два объекта", - говорится в показаниях свидетеля.

В ходе преследования объект, двигавшийся с запредельной скоростью, разделился на две части, после чего из них выделился третий объект, мгновенно ушедший в другом направлении. Вертолет военных США не смог продолжить погоню, так как аномалия за считанные секунды преодолела более 20 миль (32 километра), продемонстрировав полное техническое превосходство над возможностями авиации США, отмечается в документе.