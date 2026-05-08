Эксперт рассказал, зачем США снова бьют по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт Фархад Ибрагимов заявил, что удары США по Ирану направлены на принуждение Тегерана к соглашению на американских условиях.
- Дональд Трамп должен был нанести визит в Китай, но его планы изменились из-за начала военной операции против Ирана.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Очередные удары США по Ирану направлены на то, чтобы как можно быстрее принудить Тегеран к соглашению на американских условиях, однако перспектив прочного мира пока нет, заявил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Фархад Ибрагимов.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
"Удары по Ирану со стороны американцев преследуют главную цель - быстрее склонить Тегеран к заключению выгодной для США сделки... Но я не верю в это (заключение сделки - ред.). На самом деле очень призрачно выглядит подписание каких-либо соглашений. Даже если мирное соглашение подпишут, оно будет нарушено через некоторое время", - сказал Ибрагимов.
Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен предпринять вторую попытку нанести визит в Китай, куда изначально он должен был отправиться еще в марте, но началась военная операция против Ирана.
"Он (Трамп - ред.) надеялся, что к маю уже все будет решено в его пользу на (ближневосточном треке - ред.) и он сможет разговаривать с Китаем с позиции силы", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.