Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем США снова бьют по Ирану - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 08.05.2026
Эксперт рассказал, зачем США снова бьют по Ирану

Ибрагимов: США ударами по Ирану пытаются склонить Тегеран к выгодной сделке

© AP Photo / Altaf QadriСудно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Фархад Ибрагимов заявил, что удары США по Ирану направлены на принуждение Тегерана к соглашению на американских условиях.
  • Дональд Трамп должен был нанести визит в Китай, но его планы изменились из-за начала военной операции против Ирана.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Очередные удары США по Ирану направлены на то, чтобы как можно быстрее принудить Тегеран к соглашению на американских условиях, однако перспектив прочного мира пока нет, заявил РИА Новости преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Фархад Ибрагимов.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
США нанесли удары по пустым танкерам, направляющимся в Иран, сообщают СМИ
Вчера, 16:52
"Удары по Ирану со стороны американцев преследуют главную цель - быстрее склонить Тегеран к заключению выгодной для США сделки... Но я не верю в это (заключение сделки - ред.). На самом деле очень призрачно выглядит подписание каких-либо соглашений. Даже если мирное соглашение подпишут, оно будет нарушено через некоторое время", - сказал Ибрагимов.
Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен предпринять вторую попытку нанести визит в Китай, куда изначально он должен был отправиться еще в марте, но началась военная операция против Ирана.
"Он (Трамп - ред.) надеялся, что к маю уже все будет решено в его пользу на (ближневосточном треке - ред.) и он сможет разговаривать с Китаем с позиции силы", - подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Рубио назвал угрозы американцам красной линией для Ирана
Вчера, 16:08
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампРУДНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала