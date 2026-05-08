США нанесли удары по пустым танкерам, направляющимся в Иран, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждает, что военные США в пятницу нанесли удары по нескольким пустым танкерам, направляющимся в Иран.