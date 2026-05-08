США нанесли удары по пустым танкерам, направляющимся в Иран, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждает, что военные США в пятницу нанесли удары по нескольким пустым танкерам, направляющимся в Иран.
"По словам высокопоставленного американского чиновника, сегодня американские военные нанесли новые авиаудары по нескольким пустым танкерам, пытавшимся прорвать блокаду", - написала Гриффин в соцсети X.
Как отметил собеседник журналистки, атакованы были "огромные пустые суда, пытающиеся вернуться в Иран".
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана до этого заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли.