В Улан-Удэ завели уголовное дело после гибели рабочего на стройке

УЛАН-УДЭ, 8 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности завели после падения двух рабочих и гибели одного из них на стройке в Улан-Удэ, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным следствия, на стройплощадке, где возводился жилой комплекс, машинист башенного крана во время манипуляций с грузом на высоте шестого этажа обрушил строительные леса, на которых находились два работника. В результате падения один из них скончался, второй - с травмами доставлен в больницу.