В Улан-Удэ завели уголовное дело после гибели рабочего на стройке

- В Улан-Удэ завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после гибели рабочего на стройке.
УЛАН-УДЭ, 8 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности завели после падения двух рабочих и гибели одного из них на стройке в Улан-Удэ, сообщило региональное СУСК РФ.
"В городе Улан-Удэ на строительной площадке обнаружено тело работника, получившего повреждения при падении с высоты при обрушении строительных лесов. Следственным отделом... по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на стройплощадке, где возводился жилой комплекс, машинист башенного крана во время манипуляций с грузом на высоте шестого этажа обрушил строительные леса, на которых находились два работника. В результате падения один из них скончался, второй - с травмами доставлен в больницу.
Отмечается, что на месте происшествия осуществляется сбор доказательств, направленный на установление полной картины происшествия.