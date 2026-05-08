21:23 08.05.2026
"Никаких уступок". В США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

19FortyFive: конфликт на Ближнем Востоке дал ВС РФ преимущество на фронте

© AP Photo / SepahnewsИранские военные в районе Ормузского пролива
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт на Ближнем Востоке дал Вооруженным Силам России преимущество на фронте в зоне СВО.
  • Война с Ираном создала ситуацию, в которой Вашингтон нуждался в Москве больше, чем Москва нуждалась в Вашингтоне.
  • Россия стала незаменимым партнером без уступок в конфликте на Украине.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке дал ВС России преимущество на фронте в зоне СВО, пишет 19FortyFive.
«
"Война с Ираном дала России не только преимущество на фронте, но и подарила десять недель, когда Вашингтон нуждался в Москве больше, чем Москва нуждалась в Вашингтоне. В итоге Россия стала незаменимым партнером без каких-либо уступок в конфликте на Украине", — говорится в статье.
Ранее Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции "Эпическая ярость". Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
