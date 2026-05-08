На Украине сотрудники ТЦК напали на священников канонической УПЦ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области остановили автомобиль, в котором ехали служители канонической Украинской православной церкви (УПЦ), напали на священников и распылили слезоточивый газ в лицо одному из них, сообщил секретарь Владимир-Волынской епархии протоиерей Александр Кобенко Союзу православных журналистов (СПЖ).

Как сообщает СПЖ, у митрополита Владимира случился сердечный приступ, резко поднялось давление и уровень сахара, поэтому сотрудники военкомата оставили его в машине. Других священнослужителей они оттащили в микроавтобус, однако, разобравшись с документами, вынуждены были отпустить. По информации СПЖ, состояние пострадавших оценивается как стабильное.