На Украине сотрудники ТЦК напали на священников канонической УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Волынской области напали на священников канонической Украинской православной церкви.
- Сотрудники ТЦК остановили автомобиль митрополита и при перепалки начали избивать протоиерея.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области остановили автомобиль, в котором ехали служители канонической Украинской православной церкви (УПЦ), напали на священников и распылили слезоточивый газ в лицо одному из них, сообщил секретарь Владимир-Волынской епархии протоиерей Александр Кобенко Союзу православных журналистов (СПЖ).
По сообщению СПЖ, инцидент произошел 7 мая на трассе Ровно-Луцк.
"Сотрудники военкомата остановили… автомобиль, в котором ехали митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, секретарь епархии протоиерей Александр и диакон Дмитрий Манецкий. Секретарь рассказал, что он с о. Дмитрием имели отсрочку. Однако, даже не начав проверку документов, сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) стали вести себя агрессивно и крайне грубо. Владыку оскорбляли и требовали выйти из машины, несмотря на то, что он снят с воинского учета из-за тяжелой формы диабета. Протоиерей Александр… также не подлежит мобилизации… Когда он попытался защитить архиерея, один из военкомов стал наносить ему удары и распылил в лицо слезоточивый газ", - приводит слова Кобенко СПЖ на своем сайте.
Как сообщает СПЖ, у митрополита Владимира случился сердечный приступ, резко поднялось давление и уровень сахара, поэтому сотрудники военкомата оставили его в машине. Других священнослужителей они оттащили в микроавтобус, однако, разобравшись с документами, вынуждены были отпустить. По информации СПЖ, состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.