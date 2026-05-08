"Это геноцид!" Произошедшее в Одессе поразило депутата Рады

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале прокомментировал жестокие кадры силовой мобилизации в Одессе.
"Убийство украинцев на фоне любезных приглашений мигрантов. Это называется геноцид! И пока вы называете это "мобилизацией", "необходимостью" или, что еще хуже, — "нас не коснется", вы уже мертвы", — написал он.
Так политик прокомментировал кадры, на которых пятеро человек в гражданской одежде повалили на землю и набросились сверху на мужчину, который находился на улице вместе с женой и маленьким ребёнком.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.