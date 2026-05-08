Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали резкое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 08.05.2026 (обновлено: 23:52 08.05.2026)
На Западе сделали резкое заявление об окончании конфликта на Украине

Эксперт Штефец: Украина не способна победить Россию, несмотря на помощь Запада

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Ярослав Штефец заявил, что западная поддержка Украины снижается, так как спонсоры осознали невозможность победы в конфликте против России.
  • Украинское руководство не может финансировать ключевые сферы без огромных вливаний денег, а численность населения страны сократилась из-за эмиграции, что указывает на демографический кризис.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Западная поддержка Украины снижается, так как ее спонсоры осознали, что конфликт против России выиграть не удастся, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy.
"Украина уже перестала интересовать не только США. Она не интересна уже практически ни одной стране из тех, кто сначала ее поддерживал. Среди основных причин — усталость от "бесконечного" конфликта, который проигран, несмотря на постоянные поставки оружия и вливания сотен миллиардов евро и долларов, которые текут в бездонные карманы украинских руководителей. Еще одна причина — хамское поведение Владимира Зеленского, в котором он преподносит свои требования не только к европейским политикам", — отметил эксперт.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением
Вчера, 16:16
Как подчеркнул Штефец, украинское руководство сегодня без огромных вливаний денег не может финансировать армию, государственный аппарат, здравоохранение, производство энергии и пенсии. В это же время у Киева "кончаются люди", так как из-за эмиграции численность населения страны сократилась настолько, что эксперты говорят о демографическом кризисе столетия.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Предупреждение России в адрес Украины вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:33
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОРоссияСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала