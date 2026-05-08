МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Западная поддержка Украины снижается, так как ее спонсоры осознали, что конфликт против России выиграть не удастся, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью Parlamentní listy.
"Украина уже перестала интересовать не только США. Она не интересна уже практически ни одной стране из тех, кто сначала ее поддерживал. Среди основных причин — усталость от "бесконечного" конфликта, который проигран, несмотря на постоянные поставки оружия и вливания сотен миллиардов евро и долларов, которые текут в бездонные карманы украинских руководителей. Еще одна причина — хамское поведение Владимира Зеленского, в котором он преподносит свои требования не только к европейским политикам", — отметил эксперт.
Как подчеркнул Штефец, украинское руководство сегодня без огромных вливаний денег не может финансировать армию, государственный аппарат, здравоохранение, производство энергии и пенсии. В это же время у Киева "кончаются люди", так как из-за эмиграции численность населения страны сократилась настолько, что эксперты говорят о демографическом кризисе столетия.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
