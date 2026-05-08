Умеров встретился в США с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в пятницу сообщил, что встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.