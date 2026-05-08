Рейтинг@Mail.ru
Умеров встретился в США с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 08.05.2026
Умеров встретился в США с Уиткоффом и Кушнером

Глава СНБО Украины Умеров заявил, что встретился в США с Уиткоффом и Кушнером

© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава СНБО Украины Рустем Умеров встретился в США со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • На встрече обсуждались обмен военнопленными между Украиной и Россией и необходимость активизации переговорного процесса.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в пятницу сообщил, что встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
США провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
По словам Умерова, на встрече обсуждались обмен Украины с Россией военнопленными и необходимость активизации переговорного процесса.
Газета New York Times со ссылкой на источник в конце апреля сообщила, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что конкретики по возможному новому визиту Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Песков ответил на вопрос о цели поездки Умерова в США
7 мая, 12:47
 
В миреСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала