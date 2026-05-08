Умеров встретился в США с Уиткоффом и Кушнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава СНБО Украины Рустем Умеров встретился в США со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- На встрече обсуждались обмен военнопленными между Украиной и Россией и необходимость активизации переговорного процесса.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в пятницу сообщил, что встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
"В США провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Газета New York Times со ссылкой на источник в конце апреля сообщила, что американские переговорщики планируют нанести новый визит в РФ в рамках украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что конкретики по возможному новому визиту Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.