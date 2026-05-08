На Украине задержали мошенников, выдававших фиктивные справки уклонистам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Волынской области Украины задержали организаторов преступной схемы по выдаче фиктивных справок уклонистам от военной службы.

Организаторы схемы, предпринимательница и бывший военнослужащий, привлекли врачей для создания фиктивных документов, стоимость услуг составляла от 8 до 15 тысяч долларов.

Организатора и ее сообщника задержали при получении денег, им предъявлены обвинения по уголовной статье о злоупотреблении влиянием.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Волынской области Украины правоохранители задержали организаторов преступной схемы по выдаче фиктивных справок о состоянии здоровья уклонистам от военной службы, мошенники смогли заработать на своих "услугах" около 300 тысяч долларов, сообщила полиция страны.

"В Волынской области полицейские разоблачили организованную группу врачей и посредников…, которые наладили схему незаконного оформления фиктивных диагнозов и групп инвалидности для военнообязанных мужчин во избежание мобилизации. Успели… получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды. Организовали схему предпринимательница вместе с бывшим военнослужащим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным полиции, организаторы схемы, которыми оказалась предпринимательница вместе с бывшим военнослужащим, привлекли врачей разных специализаций медицинских учреждений области, членов МСЭК. В сообщении говорится, что фигуранты за деньги создавали "истории болезни", готовили фиктивные медицинские документы и вносили недостоверные данные в электронную медицинскую систему. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 15 тысяч долларов, участники схемы успели незаконно оформить инвалидность не менее 20 военнообязанным гражданам.