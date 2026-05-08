На Украине задержали мошенников, выдававших фиктивные справки уклонистам - РИА Новости, 08.05.2026
16:46 08.05.2026
На Украине задержали мошенников, выдававших фиктивные справки уклонистам

Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волынской области Украины задержали организаторов преступной схемы по выдаче фиктивных справок уклонистам от военной службы.
  • Организаторы схемы, предпринимательница и бывший военнослужащий, привлекли врачей для создания фиктивных документов, стоимость услуг составляла от 8 до 15 тысяч долларов.
  • Организатора и ее сообщника задержали при получении денег, им предъявлены обвинения по уголовной статье о злоупотреблении влиянием.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Волынской области Украины правоохранители задержали организаторов преступной схемы по выдаче фиктивных справок о состоянии здоровья уклонистам от военной службы, мошенники смогли заработать на своих "услугах" около 300 тысяч долларов, сообщила полиция страны.
Волынской области полицейские разоблачили организованную группу врачей и посредников…, которые наладили схему незаконного оформления фиктивных диагнозов и групп инвалидности для военнообязанных мужчин во избежание мобилизации. Успели… получить около 300 тысяч долларов неправомерной выгоды. Организовали схему предпринимательница вместе с бывшим военнослужащим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным полиции, организаторы схемы, которыми оказалась предпринимательница вместе с бывшим военнослужащим, привлекли врачей разных специализаций медицинских учреждений области, членов МСЭК. В сообщении говорится, что фигуранты за деньги создавали "истории болезни", готовили фиктивные медицинские документы и вносили недостоверные данные в электронную медицинскую систему. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 15 тысяч долларов, участники схемы успели незаконно оформить инвалидность не менее 20 военнообязанным гражданам.
По данным полиции, организатора и ее сообщника задержали при получении денег, им предъявлены обвинения по уголовной статье о злоупотреблении влиянием, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
