"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не готов подписать мирное соглашение из-за потери прибыли, которую приносит конфликт на Украине, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Приближенная к Зеленскому компания "FirePoint", которая занимается разработкой и производством беспилотников, перестанет получать средства в случае заключения перемирия. А речь идет о суммах порядочных — 7,5 миллиарда долларов", — написал он.
По его мнению, именно это является причиной отсутствия подвижек в мирном урегулировании на Украине.
"Никакого перемирия шайка Зеленского, Цукермана, Миндича и прочих негодяев заключать не собирается. В этом вся суть их – они деньги зарабатывают, им нет разницы, сколько украинцев погибнет. К большому сожалению, такая сегодня власть пришла. А украинский народ до сих пор никаких действий по ее свержению не предпринимает", — резюмировал Азаров.
В начале апреля Зеленский заявил о паузе в переговорном процессе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас, указал он, Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет. Возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский также не озвучил.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.