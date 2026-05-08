Рейтинг@Mail.ru
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 08.05.2026 (обновлено: 17:19 08.05.2026)
"Свержение власти". Экс-премьер Украины выступил с тревожным заявлением

Азаров: Зеленский не готов подписать мирный договор из-за потери прибыли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский не готов подписать мирное соглашение из-за потери прибыли, которую приносит конфликт.
  • По мнению Азарова, компания, приближенная к Зеленскому, перестанет получать значительные средства в случае заключения перемирия.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский не готов подписать мирное соглашение из-за потери прибыли, которую приносит конфликт на Украине, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
«
"Приближенная к Зеленскому компания "FirePoint", которая занимается разработкой и производством беспилотников, перестанет получать средства в случае заключения перемирия. А речь идет о суммах порядочных — 7,5 миллиарда долларов", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Восстание мертвеца: удавку на шее Зеленского затянул неожиданный персонаж
Вчера, 08:00
По его мнению, именно это является причиной отсутствия подвижек в мирном урегулировании на Украине.
«
"Никакого перемирия шайка Зеленского, Цукермана, Миндича и прочих негодяев заключать не собирается. В этом вся суть их – они деньги зарабатывают, им нет разницы, сколько украинцев погибнет. К большому сожалению, такая сегодня власть пришла. А украинский народ до сих пор никаких действий по ее свержению не предпринимает", — резюмировал Азаров.
В начале апреля Зеленский заявил о паузе в переговорном процессе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас, указал он, Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет. Возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский также не озвучил.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Нет уж, спасибо!" В Германии жестко высказались о мире на Украине
3 мая, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала