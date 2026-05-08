МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами приведет к катастрофическим последствиям для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон.
"Люди должны осознать всю серьезность ситуации: 9 мая для России имеет глубоко символическое значение. Это национальная гордость, воинская слава и историческая идентичность. Атака в такой день будет иметь колоссальные психологические и политические последствия", — написал он в соцсети X.
Как отметил политик, последние предупреждения Минобороны России означают, что в случае попытки напасть на парад Победы "Киеву может грозить ответный удар, масштабы которого намного превзойдут то, что мир видел до сих пор".
"Именно поэтому мы должны добиваться деэскалации, а не приветствовать шаги, которые рискуют ввергнуть конфликт в гораздо более опасную фазу", — заключил Фергюсон.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в случае провокаций центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.