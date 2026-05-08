Во Франции неожиданно отреагировали на произошедшее с Зеленским - РИА Новости, 08.05.2026
10:15 08.05.2026 (обновлено: 10:50 08.05.2026)
Во Франции неожиданно отреагировали на произошедшее с Зеленским

Филиппо призвал французов восстать против помощи ВСУ после скандала с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французов выступить против помощи ВСУ после скандала с Владимиром Зеленским.
  • Он добавил, что деньги, выделенные европейскими странами, подпитывают коррупционную сеть на Украине и частично возвращаются обратно.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французов выступить против помощи ВСУ после скандала с Владимиром Зеленским из-за расследования НАБУ.

"Мы были правы с самого начала : Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети", — говорится в его публикации в соцсети X.
Политик утверждает, что деньги, выделенные европейскими странами, подпитывают эту сеть на Украине и частично возвращаются к ним обратно, где через откаты также обогащают тех, кто здесь подталкивает к продолжению этого конфликта.

"Французы должны восстать против этого массового грабежа!" — добавил он.

В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.
