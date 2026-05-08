"Наплевать на Зеленского". На Западе сделали жесткое заявление об Украине

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидеры Европы и местный бизнес настаивают на продолжении конфликта на Украине исключительно из соображений сохранения власти и получения выгоды, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.
"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис полностью поддерживает позицию НАТО: <…> Украина должна победить в конфликте и вступить в альянс. Но если спросить его, как именно Украина сможет выиграть, — у него нет ответа. И, что важно, он даже не пытается его дать. Потому что ему это просто неинтересно. <…> Все, что его волнует, это сохранение своей власти в Греции", — отметил он.
При этом Варуфакис подчеркнул, что в затягивании конфликта огромную роль играет агрессивная антироссийская пропаганда.
"В бесконечном продолжении конфликта на Украине заинтересован, например, Rheinmetall, <…> чтобы получать деньги на производство танков. <…> А когда годами внушаешь целому народу, что Россию нужно победить, в какой-то момент это превращается в самовоспроизводящуюся идеологию. И наконец, есть цинизм таких людей, как греческий премьер-министр, которому, по сути, наплевать и на Зеленского, и на Путина, и вообще на все это", — подытожил эксперт.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.