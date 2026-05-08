Восстание мертвеца: удавку на шее Зеленского затянул неожиданный персонаж

Заурядное событие украинской политики показало борьбу под киевскими коврами с новой стороны. Вдруг стало ясно, кто для криворожца главный внутренний враг и кто первым нащупал утку в зайце, а в утке яйцо с предполагаемым концом Владимира Зеленского.

Киевский диктатор ввел санкции против бывшего соратника, благодаря помощи которого когда-то стал президентом: Андрея Богдана . Санкции против собственных граждан — это ноу-хау украинской диктатуры. Это признание, что судить человека не за что, но он не нравится режиму, поэтому его поразят в правах — заморозят активы, запретят избираться etc. Чаще всего эта мера применяется к пророссийским политикам и личным врагам капитана команды КВН "95-й квартал".

Богдан был первым главой президентского офиса Зеленского и числился в серых кардиналах наряду с бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым . Теперь оба в оппозиции, а их переход туда совпал по времени с переходом криворожца на сторону бандеровцев.

Предвыборная кампания Зеленского, которую в две руки вели Богдан и Разумков, строилась на том, что их кандидат за мир и договор с Россией , за свободу слова и совести, за двуязычную Украину . А новый глава президентского офиса — Андрей Ермак — организовал для шефа полицейский режим и закрепил торговлю русофобией на западном рынке как главный бизнес Киева . Бывший президент Украины Петр Порошенко , внесенный в России в список террористов и экстремистов, на фоне их тандема стал выглядеть почти умеренным политиком.

В общем и целом зеленская диктатура прекрасно себя чувствовала: устраняла конкурентов, распиливала миллиарды, проводила этноцид, интегрировалась в Евросоюз. У режима была всего одна проблема, правда, определяющая — СВО. В остальном Зеленский и Ермак с каждым месяцем становились богаче и могущественнее, ломая некогда вполне демократичную страну под себя. Но вдруг все пошло наперекосяк.

Если не считать военных ударов, самым действенным ударом по их режиму оказалось так называемое "дело Тимура Миндича " — еще одного баснословно богатого комедианта, которого называли "кошельком Зеленского". А в основу этого дела легли записи разговоров в квартире Миндича, в ходе которых обсуждалось перераспределение собственности в ближнем кругу — среди друзей, знакомых и кумовьев криворожца.

Зеленский был предупрежден и пытался предотвратить разоблачение, переподчинив себе НАБУ и САП — особые антикоррупционные органы, созданные Западом после госпереворота 2014 года как средство контроля украинских элит. Это вызвало доселе невиданную ссору с Евросоюзом, который не только заставил вернуть как было, но и уведомил Зеленского о подорванном доверии. С тех пор Брюссель требует от Киева принять пакет законов, который еще сильнее ограничит полномочия президента в том, что касается деятельности силовых структур. Зеленский от этого требования отнекивается, но деваться особо некуда: без ЕС Украина ничто, поэтому придется удовлетворить. Параллельно он вынужден наблюдать, как НАБУ и САП берут за жабры других людей из его окружения.

Отставка Ермака — следствие тех же событий и еще одно требование Запада, который правильно разглядел в "зеленом кардинале" инициатора атаки на НАБУ и САП. Зеленский упирался, но подчинился. Так распался тандем, а теперь должность главы офиса занимает Кирилл Буданов по кличке Мамкин Пирожок, тоже включенный в России в список террористов и экстремистов. Зеленский его не любит, потому что боится и подозревает в желании занять президентское кресло, однако считает, что держать рядом с собой и в одной команде пока безопаснее.

Безопасность для него понятие, конечно, относительное. Логика текущего конфликта такова, что через время Зеленскому нигде безопасно не будет. Но изнутри страны ему еще никто не сделал больнее, чем организатор слива "пленок Миндича". Только кто же этот герой?

Самой популярной версией была та, что всю работу выполнили НАБУ и САП по наущению США или при их поддержке. По крайней мере совпадали два обстоятельства: команда Трампа переняла ключи от этих лавочек, а сам Трамп обозлился на Зеленского за неуступчивость.

Менее популярная и более конспирологическая версия гласила, что эту поганку завернул Зеленскому Евросоюз, чтобы пресечь разворовывание своих денег. По крайней мере еврочиновники громче всех защищали НАБУ и САП.

Теперь вдруг выяснилось: во всем виноват Богдан. Официально санкции против него введены за "систематическую дискредитацию должностных лиц Украины". По сути, это месть за "пленки Миндича". Богдан это уже подтвердил, хотя прежде отрицал свою причастность.

Задним числом украинские журналисты восстановили картину. Первым записи опубликовал бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, близко связанный (как адвокат и по бизнесу) с другом и бывшим замом Богдана Андреем Смирновым . Так в прежде разрозненных кусочках пазла стало угадываться знакомое лицо. Есть человек, который связывает все это воедино — и удар по Зеленскому, и роль Богдана, и квартиру Миндича как место действия. Этот человек Игорь Коломойский, легендарный Беня.

В России он попал в список террористов и экстремистов как главный спонсор и организатор ультраправых нацбатов Днепропетровщины, губернатором которой стал после госпереворота в 2014-м. Так он защищал свою производственную базу, и тем, кто на его вотчине склонялся к России и проекту народных республик Донбасса , не позавидуешь. "Беня гений, но Беня монстр", — говаривал про него один украинский политолог.

Фатальной ошибкой гения в духе доктора Франкенштейна стала раскрутка Зеленского в пику Порошенко, с которым император Днепропетровщины к тому моменту побил все горшки. Вскоре монстр пошел против создателя: многие пытались посадить Беню, но удалось это только капитану команды КВН "95-й квартал".

Знавшие Коломойского утверждали: он отомстит — и отомстит страшно, такой уж человек. По телевизору показывали совсем другого человека: постаревшего, уставшего, несущего какую-то чушь и как будто сломанного. Но если сложить два и два, выходит, что украинского Мориарти не зря так прозвали.

Богдан — юрист Коломойского, приставленный некогда к Зеленскому, чтобы за ним присматривать. А Миндич Бене не только деловой партнер, но и несостоявшийся зять. Установить прослушку в нехорошей квартире олигарху было бы нетрудно за счет общих социальных связей. И те, кто предсказывал Зеленскому страшную месть от Бени, теперь должны быть уверены: "пленки Миндича" — это она и есть. Удар из политической могилы прямо в солнечное сплетение.