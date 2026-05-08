Боевики "Азова"* заставляли актеров из Мариуполя петь песни в честь Бандеры

МАРИУПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Боевики запрещенного в России украинского националистического подразделения "Азов"* после 2014-го и до 2022 года пытались заставить актеров Мариупольского русского драматического театра петь в дни рождения Бандеры, сообщил РИА Новости гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.