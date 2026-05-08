Боевики "Азова"* заставляли актеров из Мариуполя петь песни в честь Бандеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики "Азова"* пытались заставить актеров Мариупольского русского драматического театра петь в дни рождения Бандеры.
- Актеры отказались участвовать в мероприятиях, и боевики привозили своих исполнителей.
- Полк "Азов"* оказывал давление на русскоязычных жителей Мариуполя и пытался влиять на общественную жизнь города.
МАРИУПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Боевики запрещенного в России украинского националистического подразделения "Азов"* после 2014-го и до 2022 года пытались заставить актеров Мариупольского русского драматического театра петь в дни рождения Бандеры, сообщил РИА Новости гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
"Из "Азовцев" были какие-то попытки вот именно задействовать, у нас же поют многие артисты, вот задействовать поющих артистов в праздниках в этих национальных, которые они там выдумали, какие-то там день УПА** или день рождения Бандеры. Но, насколько я знаю... артисты отказались, и они (боевики - ред.) просто привозили своих", - сказал Солонин.
Националистический полк "Азов"* был расквартирован в Мариуполе до освобождения города в 2022 году. Во время своего пребывания в Мариуполе боевики оказывали давление на русскоязычных жителей города, пытались оказывать влияние на общественную жизнь, а, по некоторой информации, занимались рэкетом и крышеванием местного бизнеса. Во время освобождения города они брали местных жителей в заложники, используя их как живой щит, и наносили удары по жилым домам, позже обвиняя в содеянном ВС РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.