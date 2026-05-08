Рейтинг@Mail.ru
Боевики "Азова"* заставляли актеров из Мариуполя петь песни в честь Бандеры - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 08.05.2026 (обновлено: 03:51 08.05.2026)
Боевики "Азова"* заставляли актеров из Мариуполя петь песни в честь Бандеры

Боевики "Азова" хотели заставить актеров театра в Мариуполе петь в честь Бандеры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительные работы возле драматического театра в Мариуполе
Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики "Азова"* пытались заставить актеров Мариупольского русского драматического театра петь в дни рождения Бандеры.
  • Актеры отказались участвовать в мероприятиях, и боевики привозили своих исполнителей.
  • Полк "Азов"* оказывал давление на русскоязычных жителей Мариуполя и пытался влиять на общественную жизнь города.
МАРИУПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Боевики запрещенного в России украинского националистического подразделения "Азов"* после 2014-го и до 2022 года пытались заставить актеров Мариупольского русского драматического театра петь в дни рождения Бандеры, сообщил РИА Новости гендиректор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
"Из "Азовцев" были какие-то попытки вот именно задействовать, у нас же поют многие артисты, вот задействовать поющих артистов в праздниках в этих национальных, которые они там выдумали, какие-то там день УПА** или день рождения Бандеры. Но, насколько я знаю... артисты отказались, и они (боевики - ред.) просто привозили своих", - сказал Солонин.
Националистический полк "Азов"* был расквартирован в Мариуполе до освобождения города в 2022 году. Во время своего пребывания в Мариуполе боевики оказывали давление на русскоязычных жителей города, пытались оказывать влияние на общественную жизнь, а, по некоторой информации, занимались рэкетом и крышеванием местного бизнеса. Во время освобождения города они брали местных жителей в заложники, используя их как живой щит, и наносили удары по жилым домам, позже обвиняя в содеянном ВС РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Боевики "Азова"* занимались грабежом на Добропольском направлении
31 марта, 01:31
 
РоссияМариупольУкраинская повстанческая армияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала