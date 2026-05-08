ВСУ заставляли шахтеров работать на них, угрожая обстрелом, заявил очевидец
02:31 08.05.2026
ВСУ заставляли шахтеров работать на них, угрожая обстрелом, заявил очевидец

РИА Новости: ВСУ шантажировали руководство шахты "Западная" в ДНР

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очевидец рассказал, что украинские военные под угрозой обстрела заставляли сотрудников шахты «Западная» в ДНР работать на них.
  • Военные ВСУ угрожали обстрелять шахту, если руководство и сотрудники не будут выполнять их требования.
  • По словам беженца, при обстреле шахты погибла женщина.
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские военные под угрозой обстрела заставляли сотрудников шахты "Западная" в ДНР работать на них - сооружать противотанковые ежи и пирамиды, рассказал РИА Новости один из шахтеров, беженец из поселка Котлино в ДНР.
Беженец рассказал, что в какой-то момент к ним в шахту пришли военные ВСУ. Они хотели укрыть свою технику в противокамнепадном сооружении, однако руководство шахты не согласилось на это.
"Приехали военные (ВСУ - ред.) и сказали: сегодня … будет "прилет" на шахту", - рассказал собеседник агентства. После этого бойцы ВСУ обстреляли и главный ствол шахты, они вели огонь из ближайшей лесной посадки.
По словам беженца, при таком обстреле погибла женщина.
"Они шантажировали тем, что сами разобьют шахту. И руководство (согласилось работать с ВСУ - ред.), чтобы не пострадала шахта, им деваться некуда было... из швеллера (металлический профиль - ред.) варили "ежиков" (противотанковые ежи - ред.), и пирамиды - "зубы дракона" (сооружения для противотанковой защиты - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
