ВСУ заставляли шахтеров работать на них, угрожая обстрелом, заявил очевидец

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские военные под угрозой обстрела заставляли сотрудников шахты "Западная" в ДНР работать на них - сооружать противотанковые ежи и пирамиды, рассказал РИА Новости один из шахтеров, беженец из поселка Котлино в ДНР.

Беженец рассказал, что в какой-то момент к ним в шахту пришли военные ВСУ . Они хотели укрыть свою технику в противокамнепадном сооружении, однако руководство шахты не согласилось на это.

"Приехали военные (ВСУ - ред.) и сказали: сегодня … будет "прилет" на шахту", - рассказал собеседник агентства. После этого бойцы ВСУ обстреляли и главный ствол шахты, они вели огонь из ближайшей лесной посадки.

По словам беженца, при таком обстреле погибла женщина.