01:10 08.05.2026 (обновлено: 12:29 08.05.2026)
"Заслужила жестокую смерть". В США выступили с резким заявлением по Украине

Аналитик Риттер: если Киев атакует Москву 9 Мая, то заслужит суровое наказание

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер, военный аналитик и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, заявил, что если Украина атакует Москву в День Победы, то заслужит суровое наказание.
  • Риттер подчеркнул, что киевский режим упустил не один шанс для заключения мира с Россией.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Если Украина атакует Москву в День Победы, то заслужит самое суровое наказание, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Сейчас ведется много разговоров между Россией и США. Раньше мы уже обсуждали возможность так называемой большой сделки. И то, что мы видим сейчас, — это как раз попытка США и России выработать некую большую сделку, которая бы подвела к урегулированию и украинского, и иранского конфликтов. <…> Я думаю, Украина сейчас стоит на пороге очень жестокой смерти — заслуженно жестокой смерти, <…> если она действительно запустит дроны против России 9 мая", — отметил он.
При этом Риттер подчеркнул, что киевский режим упустил не один шанс урегулировать конфликт мирным путем.
"К черту эту страну! У них были возможности для заключения мира", — добавил эксперт.
С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.
В миреРоссияУкраинаМоскваСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДень ПобедыПарад Победы
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
