Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине в ответ на террористические атаки по гражданским объектам.
- Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и другие объекты.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также инфраструктуре украинских военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели со 2 по 8 мая т.г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.