В Херсонской области при ударе ВСУ погибли мужчина и ребенок.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. В Херсонской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что это преступление не останется без ответа.

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. С начала суток Киев многократно нарушал перемирие и атаковал гражданские объекты в России.