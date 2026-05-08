В Херсонской области при ударе ВСУ погибли мужчина и ребенок.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. В Херсонской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Сегодня утром в результате удара по Каирам Горностаевского округа погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ. К несчастью, спасти девочку не удалось. Она скончалась в реанимации от большой потери крови", — написал он на платформе "Макс".
Сальдо подчеркнул, что это преступление не останется без ответа.
Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. С начала суток Киев многократно нарушал перемирие и атаковал гражданские объекты в России.
Минобороны подчеркивало, что российские военные зеркально отвечают на действия ВСУ и бьют по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, пунктам управления и местам запуска БПЛА противника.
