В Москве прошла акция "Живая цепь памяти"
15:38 08.05.2026
В Москве прошла акция "Живая цепь памяти"

РИА Новости: "Живая цепь памяти" прошла на Северном речном вокзале в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОформление центра Москвы ко Дню Победы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриотическая акция «Живая цепь памяти» прошла на Северном речном вокзале в Москве накануне Дня Победы.
  • В мероприятии приняли участие более тысячи человек, включая активистов, жителей столицы и участников в военной форме 40-х годов.
  • Центральным элементом акции стало построение в слово «Победа».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Патриотическая акция "Живая цепь памяти", организованная активистами столичной "Молодой Гвардии" совместно с департаментом территориальных органов исполнительной власти, прошла на Северном речном вокзале в Москве накануне Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Участники прошли вдоль набережной, среди них - активисты, жители столицы и участники в военной форме 40-х годов. После шествия колонна выстроилась напротив здания Северного речного вокзала. Участники исполнили песни военных лет, а пары исполнили вальс. Центральным элементом акции стало построение в слово "Победа".
"От имени правительства Москвы, от имени департамента территориальных органов, сегодня, накануне важной даты события нашей страны, победы над фашизмом, поздравляю всех вас с праздником 9 мая, с Днем Победы. Хочется отдельные слова благодарности сказать одному из самых главных участников этого события (ветерану - ред.) Агафоновой Марии Васильевне за победу. Вы своим трудом, лично Вы, сделали это событие Великой Победой", - сказала заместитель руководителя столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова в ходе мероприятия.
Руководитель "Молодой Гвардии" Москвы Александр Лебедев в свою очередь подчеркнул, что подобные акции необходимы для того, чтобы подвиг поколения победителей не становился чем-то далеким, а оставался живой связью между прошлым и будущим.
ОбществоМоскваАлександр ЛебедевМолодая гвардияДень Победы — 2026Россия
 
 
