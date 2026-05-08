Рейтинг@Mail.ru
В Центробанке заявили о снижении количества россиян с кредитами - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 08.05.2026
В Центробанке заявили о снижении количества россиян с кредитами

ЦБ: количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось во втором полугодии 2025 года.
  • Сильнее всего снизилось количество заемщиков, имеющих только банковские кредиты: на 0,9 миллиона человек за полгода.
  • Задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более, снизилась на 300 миллиардов рублей за последние полгода.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось во втором полугодии 2025 года, сообщает Банк России.
"Сокращается количество человек, которые имеют кредиты или микрозаймы. Сильнее всего снизилось количество заемщиков, имеющих только банковские кредиты: -0,9 миллиона человек за полгода. Количество заемщиков с микрозаймами также сократилось: -0,2 миллиона человек (-2%)", - говорится в материале ЦБ "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования" за второе полугодие 2025 года.
Отмечается, что совокупная задолженность заемщиков, имеющих хотя бы один микрозайм, остается стабильной – 5,9 триллиона рублей. Прирост задолженности по розничным кредитам во втором полугодии прошлого года пришелся на заемщиков, которые имеют только банковские кредиты и составил 900 миллиардов рублей, сообщает регулятор.
Однако снизилась задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более: на 300 миллиардов рублей (или -1,6%) за последние полгода. Количество заемщиков с тремя кредитами и более снизилось на 600 тысяч человек и составило 11,3 миллиона человек.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
ЦБ назвал самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке
5 мая, 16:28
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала