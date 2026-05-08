00:48 08.05.2026
В России начался сокращенный рабочий день

Россияне с пятидневным графиком работы 8 мая будут работать на час меньше

Работа за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятницу, 8 мая, россияне с пятидневным графиком работы будут трудиться на один час меньше.
  • Переработку в компаниях с непрерывным производством и на отдельных видах работ необходимо компенсировать дополнительным выходным или повышенной оплатой труда.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россияне с пятидневным графиком работы в пятницу, 8 мая, будут трудиться на один час меньше, поскольку это предпраздничный день, сообщил РИА Новости сообщил доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.
"Поскольку День Победы 9 мая отнесен к нерабочим праздничным дням (статья 112 ТК РФ), рабочий день 8 мая будет уменьшен на один час", - сказал Петкилев.
Он уточнил, что в компаниях с непрерывным производством и на отдельных видах работ, где нельзя уменьшить рабочее время в предпраздничный день, переработку необходимо компенсировать дополнительным выходным или повышенной оплатой труда.
ОбществоРоссияПетр ПеткилевРУДНДень Победы
 
 
