В России начался сокращенный рабочий день

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россияне с пятидневным графиком работы в пятницу, 8 мая, будут трудиться на один час меньше, поскольку это предпраздничный день, сообщил РИА Новости сообщил доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Он уточнил, что в компаниях с непрерывным производством и на отдельных видах работ, где нельзя уменьшить рабочее время в предпраздничный день, переработку необходимо компенсировать дополнительным выходным или повышенной оплатой труда.