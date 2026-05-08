14:55 08.05.2026
Общественный транспорт Московской области украсили ко Дню Победы

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы общественный транспорт Московской области приобрел праздничный облик, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Мострансавто" присоединилось к акции "Бессмертный полк". Салоны автобусов украсили портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В пятницу сотрудники компании вручают пассажирам георгиевские ленточки. Другие перевозчики региона также оформили транспорт флагами.
В Химках водители троллейбусов, одетые в праздничные поло с символикой Дня Победы, лично поздравят жителей и гостей округа и вручат им георгиевские ленточки.
По всему Подмосковью 9 мая в 12:00 водители автобусов, такси, машинисты электропоездов и дорожные специалисты одновременно подадут "Гудок Победы" в память о героях.
В Балашихе 6 мая началась традиционная акция "Электропоезд Победы", организованная совместно с администрацией города и Центральной пригородной пассажирской компанией. Мероприятие стартовало возле станции Железнодорожная с торжественного митинга. Для гостей играл духовой оркестр, выступали творческие коллективы, участники события и волонтеры развернули 30-метровую георгиевскую ленту.
В поездах "Иволга" и на билетных автоматах Центральной пригородной пассажирской компании с 9 по 11 мая покажут тематические открытки. Празднично оформленный электропоезд будет курсировать по МЦД-4, по Киевскому и Горьковскому направлениям, делая остановки у Музея Победы. Его вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и серебряными журавлями. Внутри размещена передвижная экспозиция с архивными фотографиями и плакатами.
На станциях и в поездах Ленинградского направления 9 мая железнодорожники вручат пассажирам флажки, открытки и георгиевские ленты. В пригородных электропоездах прозвучит аудиопоздравление с годовщиной Великой Победы.
