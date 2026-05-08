Общественный транспорт Московской области украсили ко Дню Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы общественный транспорт Московской области приобрел праздничный облик, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Мострансавто" присоединилось к акции "Бессмертный полк". Салоны автобусов украсили портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В пятницу сотрудники компании вручают пассажирам георгиевские ленточки. Другие перевозчики региона также оформили транспорт флагами.

В Химках водители троллейбусов, одетые в праздничные поло с символикой Дня Победы, лично поздравят жителей и гостей округа и вручат им георгиевские ленточки.

По всему Подмосковью 9 мая в 12:00 водители автобусов, такси, машинисты электропоездов и дорожные специалисты одновременно подадут "Гудок Победы" в память о героях.

В Балашихе 6 мая началась традиционная акция "Электропоезд Победы", организованная совместно с администрацией города и Центральной пригородной пассажирской компанией. Мероприятие стартовало возле станции Железнодорожная с торжественного митинга. Для гостей играл духовой оркестр, выступали творческие коллективы, участники события и волонтеры развернули 30-метровую георгиевскую ленту.

В поездах "Иволга" и на билетных автоматах Центральной пригородной пассажирской компании с 9 по 11 мая покажут тематические открытки. Празднично оформленный электропоезд будет курсировать по МЦД-4, по Киевскому и Горьковскому направлениям, делая остановки у Музея Победы. Его вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и серебряными журавлями. Внутри размещена передвижная экспозиция с архивными фотографиями и плакатами.