Трамп утверждает, что Россия и Украина прекратят огонь с 9 по 11 мая

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении по его просьбе договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу трехдневного прекращения огня с 9 по 11 мая и проведения масштабного обмена пленными.