Трамп утверждает, что Россия и Украина прекратят огонь с 9 по 11 мая - РИА Новости, 08.05.2026
21:11 08.05.2026 (обновлено: 21:44 08.05.2026)
Трамп утверждает, что Россия и Украина прекратят огонь с 9 по 11 мая

Трамп утверждает, что по его просьбе Россия и Украина прекратят огонь 9-11 мая

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной с 9 по 11 мая.
  • Перемирие будет включать приостановку всех боевых действий.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении по его просьбе договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу трехдневного прекращения огня с 9 по 11 мая и проведения масштабного обмена пленными.
"Я рад объявить о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной… Это перемирие будет включать приостановку всех боевых действий (…). Эта просьба была высказана лично мной, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на нее согласием", - сказал Трамп.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось с 00.00 пятницы. Минобороны сообщало, что оно будет действовать до 10 мая.
