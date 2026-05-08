Трамп утверждает, что Россия и Украина прекратят огонь с 9 по 11 мая

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении по его просьбе договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу трехдневного прекращения огня с 9 по 11 мая и проведения масштабного обмена пленными.
"Я рад объявить о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной… Это перемирие будет включать приостановку всех боевых действий (…). Эта просьба была высказана лично мной, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на нее согласием", - сказал Трамп.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось с 00.00 пятницы. Минобороны сообщало, что оно будет действовать до 10 мая.