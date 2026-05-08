Трамп предложил всем наслаждаться документами Пентагона об НЛО

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил в пятницу всем "радоваться и наслаждаться" опубликованными документами Пентагона по поводу НЛО.
"Как я и обещал вам, министерство войны опубликовало первую часть файлов по НЛО и неопознанным аномальным явлениям… Радуйтесь и наслаждайтесь", - написал Трамп в Truth Social.
Ранее в пятницу Пентагон начал публиковать обещанные Трампом файлы по НЛО.
Американский лидер напомнил, что выполнил свое обещание, в отличие от предыдущих администраций, которые, по его словам, не были прозрачными в этом вопросе. Он выразил уверенность в том, что теперь люди сами смогут решить для себя, что же на самом деле происходит.
"Стремясь к полной и максимальной прозрачности, я счел за честь поручить своей администрации выявить и предоставить правительственные документы, касающиеся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов", - отметил Трамп.
Пентагон ранее заявил, что будет публиковать новые документы по НЛО каждые несколько недель.
