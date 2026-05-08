Трамп в речи о Дне Победы не упомянул роль СССР в борьбе с нацизмом

- В США победу над нацистской Германией отмечают 8 мая как День Победы в Европе.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой он упомянул роль "союзников США", не обозначив конкретно вклад СССР.
Американский лидер также отметил, что США хранят это наследие, сохраняя якобы превосходство своих вооруженных сил для защиты суверенитета страны и противосияния любым угрозам.