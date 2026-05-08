Трамп в речи о Дне Победы не упомянул роль СССР в борьбе с нацизмом
18:24 08.05.2026
Трамп в речи о Дне Победы не упомянул роль СССР в борьбе с нацизмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии.
  • В прокламации Трамп упомянул роль «союзников США», не обозначив конкретно вклад СССР.
  • В США победу над нацистской Германией отмечают 8 мая как День Победы в Европе.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой он упомянул роль "союзников США", не обозначив конкретно вклад СССР.
"Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников", - говорится в документе.
Американский лидер также отметил, что США хранят это наследие, сохраняя якобы превосходство своих вооруженных сил для защиты суверенитета страны и противосияния любым угрозам.
В США, как и в ряде других западных стран, победу над нацистской Германией во Второй мировой войне отмечают 8 мая как День Победы в Европе. В России и других странах СНГ День Победы в Великой Отечественной войне празднуют 9 мая из-за разницы во времени.
