"Будет очень тяжело": в Иране передали прискорбные известия Трампу - РИА Новости, 08.05.2026
07:20 08.05.2026 (обновлено: 07:50 08.05.2026)
"Будет очень тяжело": в Иране передали прискорбные известия Трампу

Профессор Маранди: Трамп упустил возможность для наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что президент США Дональд Трамп планирует провести наземную операцию в Иране, но уже сильно опоздал с ее началом.
  • Мохаммад Маранди считает, что вести боевые действия американцам в конце мая станет очень сложно из-за аномально высокой температуры на Аравийском полуострове.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует провести наземную операцию в Иране, однако уже сильно опоздал с ее началом, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.
"Существует высокая вероятность того, что Трамп пойдет на риск. <…> Большая часть нового оборудования, которое он привез, предназначена для наземных операций. Поэтому он потратил много денег, и я уверен, что это не просто блеф. Следовательно, существует высокая вероятность нападения. <…> Но я считаю, что для нападения уже слишком поздно", — рассказал ученый.
По его словам, стратегическая неудача американцев связана с аномальной температурой, которая накроет ближневосточный регион уже в этом месяце.
"На Аравийском полуострове в конце мая или в середине мая становится аномально жарко, температура резко повышается. И уже к концу мая вести боевые действия становится очень сложно. Американским войскам будет очень тяжело", — добавил Маранди.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Вчера журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что американские военные нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Центральное командование США пояснило, что атака якобы пришлась по ответственным за нападение на американские силы.
Как рассказали позднее Военно-морские силы КСИР, в ответ они применили баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также беспилотники с мощным взрывным зарядом против трех эсминцев ВМС США.
