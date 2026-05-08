Трамп не удивился решению суда по пошлинам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральный суд по торговле США признал незаконными глобальные американские пошлины на весь иностранный импорт в размере 10%.
- Дональд Трамп заявил, что не удивлен решением суда и найдет другой путь.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен решением суда, признавшего незаконными пошлины на весь иностранный импорт в размере 10%.
Федеральный суд по торговле США ранее признал незаконными глобальные американские пошлины на весь иностранный импорт в размере 10%.
"Ничего не удивляет меня", – сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.
Он заверил, что найдет другой путь.
