Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Ирана идут очень хорошо.
- Трамп также отметил, что Иран якобы хочет заключить сделку больше, чем США.
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Переговоры США и Ирана идут очень хорошо, утверждает американский президент Дональд Трамп.
Соответствующее заявление он сделал после иранской атаки против трех эсминцев США в Ормузском проливе. Атака, по заверению центрального командования ВС США, была отбита, а после - нанесен удар по объектам ВС Ирана.
"Переговоры идут очень хорошо", - заверил он журналистов в Вашингтоне.
Трамп также заявил, что Иран якобы хочет сделки больше, чем США.
"И лучше им подписать соглашение поскорее", - подытожил американский лидер.