Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не подпишет сделку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран вскоре не подпишет сделку с США.
- При этом он заявил. что новый удар будет более ожесточенным.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран вскоре не подпишет сделку с США.
"В будущем мы ударим по ним намного сильнее и более ожесточенно, если они быстро не подпишут сделку", – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп заявил в среду, что США завершат операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран в настоящий момент рассматривает предложение Вашингтона и еще не принял окончательное решение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.