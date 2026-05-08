Трамп заявил о продолжении перемирия с Ираном, несмотря на удары по нему - РИА Новости, 08.05.2026
01:40 08.05.2026 (обновлено: 10:17 08.05.2026)
Трамп заявил о продолжении перемирия с Ираном, несмотря на удары по нему

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп сообщил, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе.
  • Заявление было сделано после новых американских ударов по исламской республике.
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Перемирие с Ираном продолжается, заявил президент США Дональд Трамп после новых американских ударов по исламской республике.
"Прекращение огня действует. Оно в силе", — сказал он в беседе с ABC.

По словам главы Белого дома, стороны ведут переговоры, они проходят очень хорошо. При этом политик пригрозил новыми атаками, если Тегеран не согласится на сделку.
В четверг журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что ВС США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Центральное командование страны (CENTCOM) пояснило, что атака якобы пришлась по ответственным за нападение на американские силы.
Как рассказали позднее Военно-морские силы КСИР, в ответ они применили баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также дроны с мощным взрывным зарядом против трех эсминцев противника.
