Более 80 машино-мест реализуют на торгах в Останкинском районе Москвы

07:20 08.05.2026
© Фото : Пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Свыше 80 парковочных мест в Останкинском районе столицы выставили на городские торги, площадь машино-мест – от 13,3 до 14 квадратных метров, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он уточнил, что столица регулярно предоставляет автомобилистам и предпринимателям возможность приобрести машино-места на подземных стоянках и в многоуровневых паркингах.
"Сделки непосредственно с городом отличаются юридической чистотой и удобством, поскольку все этапы — от подачи заявки до заключения договора — проходят онлайн. Сейчас на открытые аукционы выставлено 82 парковочных места в Останкинском районе. Они расположены в подземном паркинге жилого дома на улице Годовикова, а их площадь варьируется от 13,3 до 14 квадратных метров. Подробнее ознакомиться с лотами и подобрать наиболее подходящий вариант можно на Инвестиционном портале Москвы", — заявил Пуртов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Машино-места расположены по адресу: улица Годовикова, дом 11а. Прием заявок на участие в торгах завершится 22 мая. Сами аукционы состоятся 29 мая на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" можно увидеть информацию о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
Ранее Пуртов сообщил, что помещение для частной клиники площадью 269,3 квадратного метра в Алтуфьевском районе Москвы выставили на открытый аукцион.
 
