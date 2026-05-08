В Хабаровском крае поймали тигра, регулярно выходившего к людям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Пушкино Хабаровского края сотрудники госохотнадзора поймали амурского тигра.
- Пойманный тигр — самец старше семи лет, у него не обнаружено видимых травм.
- Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор после проведения полного обследования ветеринарами.
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Конфликтного амурского тигра отловили сотрудники госохотнадзора в районе села Пушкино Хабаровского края, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Седьмого мая 2026 года возле села Пушкино Бикинского района Хабаровского края отловлен амурский тигр, систематически отмечающийся в окрестностях населенного пункта", – говорится в сообщении.
Эксперт рассказал, почему амурские тигры реже охотятся зимой
4 апреля, 03:29
В управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края отметили, что пойманный тигр – самец старше семи лет. В ходе первичного осмотра видимых травм у животного не обнаружено.
В ближайшее время ветеринары проведут полное обследование и дадут заключение о состоянии здоровья зверя. В центре "Амурский тигр" добавили, что дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
В Приморье поймали амурского тигра, убившего лошадь
8 января, 09:40