В Хабаровском крае поймали тигра, регулярно выходившего к людям
04:01 08.05.2026 (обновлено: 09:52 08.05.2026)
В Хабаровском крае поймали тигра, регулярно выходившего к людям

В Хабаровском крае отловили конфликтного амурского тигра

© Центр "Амурский тигр"/Telegram — Отловленный тигр, систематически появляющийся в районе села Пушкино Хабаровского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе села Пушкино Хабаровского края сотрудники госохотнадзора поймали амурского тигра.
  • Пойманный тигр — самец старше семи лет, у него не обнаружено видимых травм.
  • Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор после проведения полного обследования ветеринарами.
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Конфликтного амурского тигра отловили сотрудники госохотнадзора в районе села Пушкино Хабаровского края, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Седьмого мая 2026 года возле села Пушкино Бикинского района Хабаровского края отловлен амурский тигр, систематически отмечающийся в окрестностях населенного пункта", – говорится в сообщении.
В управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края отметили, что пойманный тигр – самец старше семи лет. В ходе первичного осмотра видимых травм у животного не обнаружено.
В ближайшее время ветеринары проведут полное обследование и дадут заключение о состоянии здоровья зверя. В центре "Амурский тигр" добавили, что дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
