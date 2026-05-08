20:26 08.05.2026
Телемост с участниками СВО прошел в Иркутске накануне Дня Победы

Парад в честь 9 мая в Иркутске
ИРКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Накануне Дня Победы в Иркутске прошел телемост с земляками-участниками специальной военной операции, на котором было объявлено о передаче военнослужащим семи автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Иркутске прошел телемост с действующими участниками специальной военной операции. В ходе трансляции было объявлено о передаче семи отечественных автомобилей военнослужащим. После бойцы смогли пообщаться со своими родными и близкими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модератором онлайн-встречи выступил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. На мероприятии присутствовали ветераны специальной военной операции, участники региональной образовательной программы "Герои Приангарья", представители правительства региона, уполномоченный по правам человека в регионе, руководство регионального отделения Общероссийского народного фронта, отмечающего 15-летний юбилей.
По словам Игоря Кобзева, такие встречи уже стали доброй традицией, которая помогает поддерживать связь с бойцами.
"Мы собрались в преддверии великого праздника – Дня Победы. Сегодня потомки победителей также мужественно защищают родную землю. Ждем наших бойцов дома, верим в победу и приближаем ее всеми силами, поэтому передаем очередную гуманитарную помощь в виде автомобилей военнослужащим из 90-й танковой дивизии и 7-й мотострелковой бригады", - сказал Игорь Кобзев.
Закупить и передать три новых автомобиля удалось во взаимодействии региона с Минпромторгом, депутатом Государственной Думы РФ Марией Васильковой, региональным отделением Народного фронта. Еще четыре подержанных автомобиля передали неравнодушные жители Приангарья.
После завершения официальной части телемоста бойцы смогли пообщаться со своими близкими.
Иркутская областьИркутскРоссияИгорь КобзевОбщероссийский народный фронтМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
