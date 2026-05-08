Телемост с участниками СВО прошел в Иркутске накануне Дня Победы

ИРКУТСК, 8 мая - РИА Новости. Накануне Дня Победы в Иркутске прошел телемост с земляками-участниками специальной военной операции, на котором было объявлено о передаче военнослужащим семи автомобилей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Иркутске прошел телемост с действующими участниками специальной военной операции. В ходе трансляции было объявлено о передаче семи отечественных автомобилей военнослужащим. После бойцы смогли пообщаться со своими родными и близкими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модератором онлайн-встречи выступил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. На мероприятии присутствовали ветераны специальной военной операции, участники региональной образовательной программы "Герои Приангарья", представители правительства региона, уполномоченный по правам человека в регионе, руководство регионального отделения Общероссийского народного фронта, отмечающего 15-летний юбилей.

По словам Игоря Кобзева, такие встречи уже стали доброй традицией, которая помогает поддерживать связь с бойцами.

"Мы собрались в преддверии великого праздника – Дня Победы. Сегодня потомки победителей также мужественно защищают родную землю. Ждем наших бойцов дома, верим в победу и приближаем ее всеми силами, поэтому передаем очередную гуманитарную помощь в виде автомобилей военнослужащим из 90-й танковой дивизии и 7-й мотострелковой бригады", - сказал Игорь Кобзев.

Закупить и передать три новых автомобиля удалось во взаимодействии региона с Минпромторгом, депутатом Государственной Думы РФ Марией Васильковой, региональным отделением Народного фронта. Еще четыре подержанных автомобиля передали неравнодушные жители Приангарья.