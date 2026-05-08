На Тайване зарегистрировали летальный случай заражения хантавирусом
17:12 08.05.2026
На Тайване зарегистрировали летальный случай заражения хантавирусом

Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Тайване, в городе Тайбэй, зарегистрировали летальный случай заражения хантавирусом.
  • В Тайбэе проводится масштабная санитарная обработка и усилены меры по борьбе с крысами.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Случай заражения хантавирусом с летальным исходом был зарегистрирован на Тайване в городе Тайбэй, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
"Недавно в городе Тайбэй был зарегистрирован один случай заражения хантавирусом с летальным исходом", - пишет CCTV.
В настоящее время в Тайбэе проводится масштабная санитарная обработка, власти увеличили количество приманок для крыс. Также привлечены специалисты по мониторингу и борьбе с крысами для помощи населению в профилактике.
Согласно данным телевидения, на данный момент в Тайбэе зарегистрирован лишь один случай. Однако люди обеспокоены по поводу распространения вируса.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
