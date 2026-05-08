На Тайване зарегистрировали летальный случай заражения хантавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Случай заражения хантавирусом с летальным исходом был зарегистрирован на Тайване в городе Тайбэй, сообщает центральное телевидение Китая ( CCTV ).

Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.

"Недавно в городе Тайбэй был зарегистрирован один случай заражения хантавирусом с летальным исходом", - пишет CCTV.

В настоящее время в Тайбэе проводится масштабная санитарная обработка, власти увеличили количество приманок для крыс. Также привлечены специалисты по мониторингу и борьбе с крысами для помощи населению в профилактике.

Согласно данным телевидения, на данный момент в Тайбэе зарегистрирован лишь один случай. Однако люди обеспокоены по поводу распространения вируса.