На Тайване зарегистрировали летальный случай заражения хантавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Случай заражения хантавирусом с летальным исходом был зарегистрирован на Тайване в городе Тайбэй, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
"Недавно в городе Тайбэй был зарегистрирован один случай заражения хантавирусом с летальным исходом", - пишет CCTV.
В настоящее время в Тайбэе проводится масштабная санитарная обработка, власти увеличили количество приманок для крыс. Также привлечены специалисты по мониторингу и борьбе с крысами для помощи населению в профилактике.
Согласно данным телевидения, на данный момент в Тайбэе зарегистрирован лишь один случай. Однако люди обеспокоены по поводу распространения вируса.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.