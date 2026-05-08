Глава МИД Италии заявил Рубио, что Европа нуждается в присутствии США
16:59 08.05.2026
Таяни: Европе нужно присутствие США для усиления НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил американскому госсекретарю Марко Рубио, что Европе нужно присутствие США ради усиления НАТО.
  • Таяни отметил, что со стороны Европы также необходима твердая приверженность усилению НАТО.
РИМ, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил американскому госсекретарю Марко Рубио, что Европе нужно присутствие США ради усиления НАТО.
Рубио с 6 по 8 мая находится с визитом в Италии и Ватикане.
"Я подчеркнул, что для нас важно американское присутствие в Европе для того, чтобы усилить НАТО", - сказал Таяни журналистам по итогам встречи с Рубио в Риме.
В то же время, как он отметил, со стороны Европы также необходима твердая приверженность этому.
"Европе и Италии нужна Америка, но и США нужна Европа", - заявил глава итальянского МИД в эфире телеканала Sky TG24.
