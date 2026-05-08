Российские военные уничтожили пять украинских РСЗО за неделю

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия России уничтожила за неделю боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства, две РСЗО "Град" и две роботизированные РСЗО ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей недели со 2 по 8 мая ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении.