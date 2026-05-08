Российские военные уничтожили пять украинских РСЗО за неделю

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия России уничтожила за неделю боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства, две РСЗО "Град" и две роботизированные РСЗО ВСУ, сообщили в Минобороны России.