Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за неделю потеряли до 285 военных в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Также ВСУ потеряли семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 285 военных, семь боевых бронемашин и 123 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось с 00.00 пятницы. Минобороны сообщало, что оно будет действовать до 10 мая.