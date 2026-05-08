ВСУ за неделю потеряли более 1345 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. ВСУ в течение недели потеряли более 1345 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1345 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 153 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства за период с 2 по 8 мая.
Отмечается, что в течение недели подразделения "Запада" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад и одного полка.