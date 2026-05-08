ВСУ за неделю потеряли более 1535 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1535 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства за период с 2 по 8 мая.