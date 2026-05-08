В Ормузском проливе атаковали судно с китайским экипажем, заявили в МИД КНР

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Судно с китайским экипажем подверглось атаке в Ормузском проливе, сообщений о погибших и пострадавших не поступало, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее китайские СМИ сообщали, что китайский танкер подвергся атаке в понедельник у входа в Ормузский пролив , в результате на палубе начался пожар.

"Согласно имеющейся информации, подвергшееся атаке судно зарегистрировано на Маршалловых островах , на борту находятся китайские члены экипажа. Сообщений о жертвах или пострадавших среди членов экипажа к настоящему моменту не поступало", - заявил Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что Ормузский пролив используется для международного судоходства и Китай глубоко озабочен тем, что множество судов и большое число членов экипажей пострадали от конфликта.

"Китай считает, что скорейшее восстановление беспрепятственного прохода через пролив, а также обеспечение безопасности гражданских судов и членов их экипажей отвечают общим интересам стран региона и международного сообщества", - добавил он.