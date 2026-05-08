13:55 08.05.2026
В Ормузском проливе атаковали судно с китайским экипажем, заявили в МИД КНР

Грузовые корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судно с китайским экипажем подверглось атаке в Ормузском проливе в понедельник.
  • По заявлению официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.
  • Китай призывает все стороны принять конкретные меры для предотвращения ухудшения ситуации в Ормузском проливе.
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Судно с китайским экипажем подверглось атаке в Ормузском проливе, сообщений о погибших и пострадавших не поступало, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее китайские СМИ сообщали, что китайский танкер подвергся атаке в понедельник у входа в Ормузский пролив, в результате на палубе начался пожар.
"Согласно имеющейся информации, подвергшееся атаке судно зарегистрировано на Маршалловых островах, на борту находятся китайские члены экипажа. Сообщений о жертвах или пострадавших среди членов экипажа к настоящему моменту не поступало", - заявил Линь Цзянь.
Дипломат подчеркнул, что Ормузский пролив используется для международного судоходства и Китай глубоко озабочен тем, что множество судов и большое число членов экипажей пострадали от конфликта.
"Китай считает, что скорейшее восстановление беспрепятственного прохода через пролив, а также обеспечение безопасности гражданских судов и членов их экипажей отвечают общим интересам стран региона и международного сообщества", - добавил он.
Линь Цзянь добавил, что Китай призывает все стороны принять конкретные меры для предотвращения ухудшения ситуации в Ормузском проливе.
