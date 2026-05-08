Суд отменил решение о запрете сайта "ЯПлакалъ"

В решении суда первой инстанции не были указаны конкретные материалы, что стало основанием для подачи апелляционной жалобы со стороны Роскомнадзора и прокуратуры.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Решение Чертановского районного суда города Москвы отменить, принять по делу новое решение, <…> по которому в удовлетворении исковых требований отказать", — заявил судья.

На этой неделе стало известно, что Чертановский суд еще в конце марта признал запрещенными юморески с портала "ЯПлакалъ" и двух сайтов с анекдотами. В них усмотрели высказывания, унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию по национальной или расовой принадлежности.

При этом в постановлении не было ссылок на страницы или разделы сайтов. Некоторые СМИ на этом основании сделали вывод, что под запрет попал весь ресурс "ЯПлакалъ".

Позже Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не включил эти сайты в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указывались конкретные материалы. Ведомство и столичная прокуратура подали апелляционную жалобу.

Как заявил прокурор, судебный акт подлежит отмене и направлению на новое рассмотрение. Суд первой инстанции не выполнил обязательное требование о содержании иска: в нем приводились только доменные имена, тогда как нужно указывать конкретную информацию на сайте.

Cудебная коллегия отметила, что в иске все же приводились конкретные анекдоты — о кавказцах, о китайцах, которые всегда выигрывают в лотерею, о молдаванине, продававшем мед, и грузине, продававшем яблоки, о женщине.

"Некоторые анекдоты являются общеизвестными и гуляют по просторам интернета и не только много лет", — подчеркнул судья.