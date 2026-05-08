ВС не нашел экспертиз, по которым запретили публикации на "ЯПлакалъ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд России не нашел экспертиз, на основании которых были запрещены публикации на сайте "ЯПлакалъ".
- Роскомнадзор не включил сайты "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указаны конкретные материалы, признанные запрещенными.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ изучил материалы дела о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ" и не нашел в них экспертиз, на основании которых публикации были запрещены, сообщил РИА Новости источник, близкий к судебной системе.
"Верховный суд РФ, изучив материалы по ресурсу "ЯПлакалъ", установил, что в них нет экспертиз, на основании которых запретили публикации", - рассказал собеседник агентства.
Ранее московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net. При этом в постановлении не были указаны ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов. Некоторые СМИ на этом основании сделали вывод, что под запрет попал весь ресурс "ЯПлакалъ".
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что не включил сайты "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net в реестр запрещенной информации, так как в решении суда не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными.