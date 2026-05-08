ВС не нашел экспертиз, по которым запретили публикации на "ЯПлакалъ"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ изучил материалы дела о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ" и не нашел в них экспертиз, на основании которых публикации были запрещены, сообщил РИА Новости источник, близкий к судебной системе.

Ранее московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net. При этом в постановлении не были указаны ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов. Некоторые СМИ на этом основании сделали вывод, что под запрет попал весь ресурс "ЯПлакалъ".