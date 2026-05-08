Дмитриев считает, что Стармеру придется уйти в отставку

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру придется уйти в отставку, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Стармер, похоже, не способен учиться на своих ошибках. Он хочет продолжать разрушать Великобританию, несмотря на то, что добился худших в истории результатов на местных выборах. Его заставят уйти в отставку, хотя он и цепляется за свой пост. Трудно вечно приукрашивать его постоянную и полную некомпетентность", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Стармер исключил уход в отставку, несмотря на ожидаемое поражение партии лейбористов на региональных выборах.
Согласно последнему исследованию Эксетерского университета, лейбористы потеряют почти 1,5 тысячи мест в муниципальных советах по всей стране из контролируемых 2,5 тысячи мест. Консерваторы могут потерять около тысячи мест. Основным победителем станет Reform UK, которая может получить 1,5 тысячи мест. Зеленые могут набрать около 500 мест.
"Стармер - это хаос. Британский народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни", - также заявил Дмитриев.
Этот комментарий стал ответом на слова самого Стармера. Как передает телеканал Sky News, премьер-министр Великобритании заявил, что не собирается покидать свой пост и "не погрузит страну в хаос".