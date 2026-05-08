Рейтинг@Mail.ru
CENTCOM заявил об обстреле двух иранских танкеров за нарушение блокады США - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 08.05.2026
CENTCOM заявил об обстреле двух иранских танкеров за нарушение блокады США

CENTCOM: США обстреляли два иранских танкера за попытку нарушить морскую блокаду

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr.
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : U.S. Navy
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США обстреляли два иранских незагруженных танкера, пытавшихся зайти в порт исламской республики в Оманском заливе.
  • Американский истребитель вывел оба танкера из строя, выпустив боеприпасы по их дымовым трубам.
  • Центральное командование ВС США заявило об ответе на атаки против своих сил ударами по иранским военным объектам.
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Военные США обстреляли два иранских незагруженных танкера, пытавшихся зайти в порт исламской республики в Оманском заливе якобы в нарушение американской блокады, утверждает Центральное командование ВС США.
"США вывели из строя танкеры M/T Sea Star III и M/T Sevda до того, как оба судна вошли в иранский порт в Оманском заливе, что стало бы нарушением продолжающейся блокады США", – говорится в сообщении военных в Х.
В Центральном командовании отметили, что американский истребитель "вывел оба танкера из строя", выпустив боеприпасы по их дымовым трубам.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана до этого заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ
Вчера, 17:56
 
В миреСШАОманский заливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала