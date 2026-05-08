CENTCOM заявил об обстреле двух иранских танкеров за нарушение блокады США

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Военные США обстреляли два иранских незагруженных танкера, пытавшихся зайти в порт исламской республики в Оманском заливе якобы в нарушение американской блокады, утверждает Центральное командование ВС США.

В Центральном командовании отметили, что американский истребитель "вывел оба танкера из строя", выпустив боеприпасы по их дымовым трубам.