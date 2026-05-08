CENTCOM заявил об обстреле двух иранских танкеров за нарушение блокады США

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Военные США обстреляли два иранских незагруженных танкера, пытавшихся зайти в порт исламской республики в Оманском заливе якобы в нарушение американской блокады, утверждает Центральное командование ВС США.
"США вывели из строя танкеры M/T Sea Star III и M/T Sevda до того, как оба судна вошли в иранский порт в Оманском заливе, что стало бы нарушением продолжающейся блокады США", – говорится в сообщении военных в Х.
В Центральном командовании отметили, что американский истребитель "вывел оба танкера из строя", выпустив боеприпасы по их дымовым трубам.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана до этого заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли.