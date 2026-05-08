Краткий пересказ от РИА ИИ
- В США вспышку хантавируса классифицировали как ЧС низшего уровня опасности.
- У путешественников, вернувшихся с круизного лайнера MV Hondius, не выявили симптомов заболевания.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) классифицировали вспышку хантавируса как чрезвычайную ситуацию низшего уровня опасности, сообщил ABC.
Это означает, что риск для населения остается низким, но органы общественного здравоохранения следят за ситуацией.
CDC задействовали центры оперативного реагирования. Как пишет The New York Times, власти анализируют состояние американцев, которые были на борту круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса.
По предварительным данным, у вернувшихся путешественников не выявили симптомов заболевания. Они проживают в штатах Аризона, Калифорния, Джорджия, Техас и Вирджиния.
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на судне MV Hondius в Атлантическом океане. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли. Вырабатываются меры по их возвращению домой с соблюдением мер защиты.
Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили недавно у пациента в Швейцарии. В правительстве этой страны считают, что риска распространения болезни нет. Глава ВОЗ также отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.