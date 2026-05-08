Отношение администрации США к Дню Победы изменилось, заявил посол России

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Отношение Белого дома к Дню Победы сильно изменилось, рассказал РИА Новости посол в США Александр Дарчиев.
"У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.
Дарчиев рассказал на приеме в посольстве по случаю Дня Победы, что за последние два года были проведены акции "Бессмертный полк" в центре Вашингтона и на территории дипмиссии. По его мнению, праздник помогает укрепить связи между двумя странами.
"Я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то правильную траекторию. Для этого надо восстановить нормальность в наших двусторонних отношениях, и День Победы как раз этому способствует", — добавил дипломат.
Сегодня представители Белого дома и Госдепа посетили прием по случаю Дня Победы в посольстве. В прошлую субботу также состоялась акция "Бессмертный полк" в Вашингтоне. В ней приняли участие около ста человек, среди которых как россияне, так и американцы.