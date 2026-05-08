Рейтинг@Mail.ru
Отношение администрации США к Дню Победы изменилось, заявил посол России - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 08.05.2026 (обновлено: 10:20 08.05.2026)
Отношение администрации США к Дню Победы изменилось, заявил посол России

Посол Дарчиев: отношение США к Дню Победы изменилось кардинальным образом

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк" в Вашингтоне. 3 мая 2026
Акция Бессмертный полк в Вашингтоне. 3 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Акция "Бессмертный полк" в Вашингтоне. 3 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в США Александр Дарчиев заявил, что отношение Белого дома к Дню Победы сильно изменилось.
  • За последние два года были проведены акции "Бессмертный полк" в центре Вашингтона и на территории дипмиссии.
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Отношение Белого дома к Дню Победы сильно изменилось, рассказал РИА Новости посол в США Александр Дарчиев.
«

"У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Ветеран Второй мировой войны, полковник Сухопутных сил США в отставке Фрэнк Кон - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Американский ветеран рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом
05:13
Дарчиев рассказал на приеме в посольстве по случаю Дня Победы, что за последние два года были проведены акции "Бессмертный полк" в центре Вашингтона и на территории дипмиссии. По его мнению, праздник помогает укрепить связи между двумя странами.
«
"Я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то правильную траекторию. Для этого надо восстановить нормальность в наших двусторонних отношениях, и День Победы как раз этому способствует", — добавил дипломат.
Сегодня представители Белого дома и Госдепа посетили прием по случаю Дня Победы в посольстве. В прошлую субботу также состоялась акция "Бессмертный полк" в Вашингтоне. В ней приняли участие около ста человек, среди которых как россияне, так и американцы.
Бессмертный полк в посольстве России в США - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Посол России прокомментировал акцию "Бессмертный полк" около Белого дома
6 мая, 19:10
 
В миреРоссияСШААлександр ДарчиевДень Победы — 2026Государственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала