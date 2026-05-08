"Последствия по всей стране". В США сделали неожиданное заявление о России
02:55 08.05.2026 (обновлено: 02:57 08.05.2026)
"Последствия по всей стране". В США сделали неожиданное заявление о России

© РИА Новости / Вера Монахова
Празднование Дня независимости США. Архивное фото
Празднование Дня независимости США. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Расчеты России в отношении конфликта в Персидском заливе оказались верными, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, что россияне изначально рассчитывали, что конфликт в Персидском заливе не продлится долго, и их расчеты оправдались. <…> Наверняка они поняли, что США не смогут поддерживать такую войну дольше нескольких недель, а потом <…> уже не смогут заставить Иран капитулировать. Поэтому все, что нужно было делать России, <…> это обеспечить дипломатическую и политическую поддержку. <…> Думаю, именно так Россия и разыграла ситуацию. А теперь русские получили повышение цен на нефть и все, что с этим связано", — отметил он.
При этом он подчеркнул, что США еще не осознали, какой ущерб им нанесла ближневосточная авантюра.
"Также россияне видят, что США ослабли <…> и уязвимы перед войной 21-го века. В 20-м веке они могли бомбить кого угодно. <…> А в 21-м, если США <…> наносят удары по настоящему противнику, тут же разоряется авиакомпания American Airlines, еще один перевозчик, Spirit Airways, исчезает. <…> И за этим следуют целые цепочки экономических последствий по всей стране, которые мы до сих пор даже не ощутили. <…> Основной удар мы почувствуем летом", — пояснил эксперт.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что завершит операцию "Эпическая ярость" при согласии Тегерана на условия Вашингтона.
Третьего мая Соединенные Штаты отправили пакистанской стороне ответ на предложение ИРИ, состоящее из 14 пунктов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран пока рассматривает документ, но еще не принял окончательное решение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
